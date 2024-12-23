НБУ визначив режим роботи банків та СЕП на новорічні свята

У Нацбанку заявили, що протягом святкового періоду система електронних платежів (СЕП) буде працювати цілодобово та 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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При цьому НБУ врахував звернення Державної казначейської служби України щодо встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року. Визначили такий порядок роботи:

30 грудня 2024 року СЕП буде працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ будуть працювати без внесення змін до режиму.

Водночас платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та АТ "Укрексімбанк" проводяться до 13:00. Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та НБУ в національній валюті проводяться до 16:00;

31 грудня 2024 року та 1 січня 2025 року СЕП також буде працювати у штатному режимі 24/7. Проте через СЕП не будуть приймати платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України;

Банківська система України працюватиме у звичному режимі, як і валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ.

Крім того, в НБУ наголосили, що банки зобов'язані наперед підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів. Додають, що це потрібно задля забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів.