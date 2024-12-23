Ситуация на рынке валют

В понедельник, 23 декабря, доллар демонстрирует стабильную динамику на рынке на фоне последних данных по инфляции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно США спровоцировали рост цен на нефть

Речь идет о том, что инфляция в США показали лишь умеренный рост в прошлом месяце, что ослабило некоторые опасения относительно темпов снижения ставок в США в 2025 году.

Напомним, что на прошлой неделе заявил, что в следующем году будут умеренные темпы снижения ставок, что привело к резкому росту доходности казначейских облигаций и доллара.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 108,54;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом США

Индекс доллара США сейчас колеблется на уровне 107,96, вырос на 0,31%. Диапазон колебания за день составляет от 107,68 до 107,99, по данным Markets Watch.

За прошедшую неделю доллар подорожал более чем на 1%, тогда как с начала года – на 6,54%.