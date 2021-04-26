Чарльз Хоскинсон, соучредитель Ethereum, присоединяется к критикам криптовалюты, которую так полюбил Илон Маск. Хоскинсон утверждает, что это никчемный "пузырь", который лопнет в любой момент .

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Цена Dogecoin

За несколько месяцев стоимость Dogecoin выросла в геометрической прогрессии. Только в январе 2021 он стоил 0,004 доллара .

А уже 19 апреля он достиг своей исторической максимальной цены в 0,42 доллара .

В понедельник, 26 апреля, торги открылись на уровне 0,26 доллара , по данным Coindesk .

Общая стоимость Dogecoin выросла на 18000% по сравнению с прошлым годом и сейчас рыночная капитализация составляет около 30 миллиардов долларов.

Почему Dogecoin – пузырь

Хоскинсон предупредил, что это криптовалюта без оригинальных технологий и без стабильной команды разработчиков.

Кроме того, он уверяет, что этот "пузырь" движется в основном усилиями Илона Маска и манипуляциями с рынком, из-за чего лопнет в любую минуту. Частично это будет по вине генерального директора Tesla и SpaceX, считает соавтор Ethereum.

Маск продолжает публиковать новые сообщения, и ему, кажется, это нравится делать. Но все, что идет вверх, затем падает. И поэтому наша отрасль будет хуже,

– сказал Хоскинсон.

Он объясняет, что многие люди потеряют деньги через Dogecoin. Это станет катализатором для регуляторов и законодателей принимать участие в криптовалюте и наносить вред всей отрасли.

Несмотря на заявления критиков есть значительная часть инвесторов, которые жалеют, что не вложили вовремя деньги в криптовалюту Dogecoin , которая обогатила тех, кто в нее поверил.

Также не стоит забывать, что Чарльз Хоскинсон является сооснователем конкурента Dogecoin – Ethereum.