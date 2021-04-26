Чарльз Хоскінсон, співзасновник Ethereum, приєднується до критиків криптовалюти, яку так полюбив Ілон Маск. Хоскінсон стверджує, що це нікчемна "бульбашка", яка лопне в будь-який момент.

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Ціна Dogecoin

За кілька місяців вартість Dogecoin зросла в геометричній прогресії. Тільки в січні 2021 року він коштував 0,004 долара .

. А вже 19 квітня він досяг своєї історичної максимальної ціни в 0,42 долара .

. У понеділок, 26 квітня, торги відкрилися на рівні 0,26 долара, за даними Coindesk.

Загалом вартість Dogecoin зросла на 18 000% порівняно з минулим роком і зараз ринкова капіталізація становить близько 30 мільярдів доларів.

Чому Dogecoin – бульбашка

Хоскінсон попередив, що це криптовалюта без оригінальних технологій і без стабільної команди розробників.

Крім того, він запевняє, що ця "бульбашка" рухається в основному зусиллями Ілона Маска і маніпуляціями з ринком, через що вибухне в будь-яку хвилину. Частково це буде з вини генерального директора Tesla та SpaceX, вважає співтворець Ethereum.

Ілон Маск продовжує публікувати нові повідомлення, і йому, здається, це подобається робити. Але все, що йде вгору, потім падає. І через це наша галузь буде гіршою,

– сказав Хоскінсон.

Він пояснює, що багато людей втратять гроші через Dogecoin. Це стане каталізатором для регуляторів та законодавців брати участь у криптовалютах і завдавати шкоду всій галузі.

Попри заяви критиків є значна частина інвесторів, які шкодують, що не вклали вчасно гроші в криптовалюту Dogecoin, яка збагатила тих, хто у неї повірив.

Також не варто забувати, що Чарльз Хоскінсон є співзасновником конкурента Dogecoin – Ethereum.

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