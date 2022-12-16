Угрозы, цинизм и Китай: Путин рассказал об "ответе" России на масштабные санкции

Президент России Владимир Путин сделал очередное циничное заявление о санкциях стран Запада и высказал позицию о дальнейших отношениях с Китаем. Больше об этом – читайте в тексте.

По словам российского диктатора, официальная Москва будет противостоять санкциям, введенным из-за начала полномасштабной войны в Украине, путем внесения изменений в отношения со своими союзниками. Он выделил сектора энергетики и торговли.

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Путин выступление с циничной речью

В частности, Путин упомянул о второй экономике мира – Китае. Эта страна с февраля 2022 года стала одним из самых мощных импортеров российских нефти и газа.

Позвольте мне напомнить, что, вводя санкции страны Запада, оттеснить Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции,

– сделал циничное заявление диктатор.

Владимир Путин добавил, что государство-агрессор под его руководством, будет расширять сотрудничество со всеми, кто в этом заинтересован. Прежде всего, речь идет о таких шагах:

Увеличение объемов поставок природного газа в Китай и другие страны Азии;

создание торгового газового центра в Турции;

Установка цены на продажу газа в Европу.

Путин назвал введение ценового потолка для российской нефти "глупой" и пригрозил присоединившимся к этому шагу странам. Мол, Россия может перестать продавать им сырье.

Интересно, что потери западных рынков могут подорвать экономики агрессора на годы, по словам экономистов. Даже российский центробанк предупредил, что последний раунд санкций стал подлинным "экономическим шоком" для страны. Данные о падение ВВП России в 2022 году разнятся:

Путин сообщил о цифре на уровне 2,5%;

В то время как в Международном валютном фонде заявили о 3,4%.

Первые последствия санкций на нефть

Путин выступление с этой речью вскоре после того, как начало работать эмбарго на российскую нефть от ЕС, а также введение ценового потолка на сырье на уровне 60 долларов за баррель.

Эти ограничения уже отразились на России, поскольку это привело к резкому уменьшению объемов экспорта нефти и создает ряд новых финансовых проблем для официальной Москвы. От продажи сырья зависит немаловажная часть доходов бюджета страны-агрессора.

Приблизительно 90% объемов сырья перенаправили в Азию. Именно страны из этого региона стали основными покупателями для Кремля. Однако Россия вынуждена продавать нефть с еще большими скидками, чем раньше. Трейдеры, знакомые с ситуацией, рассказали, что баррели нефти продают ниже ценового потолка, который установил коллективный Запад.

На момент создания этого материала, стоимость российской нефти Urals колеблется на уровне 53,29 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,32% от начала торгов, согласно данным OilPrice.