За словами російського диктатора, офіційна Москва буде протистояти санкціям, які запровадили через початок повномасштабної війни в Україні, шляхом внесення змін до відносин зі своїми союзниками. Він виділив сектори енергетики та торгівлі.

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Путін виступ із цинічною промовою

Зокрема, Путін згадав про другу економіку світу – Китай. Ця країна від лютого 2022 року стала одним із найпотужніших імпортерів російських нафти та газу.

Дозвольте мені нагадати, що запроваджуючи санкції країни Заходу відтіснити Росію на периферію світового розвитку. Але ми ніколи не підемо шляхом самоізоляції,

– зробив цинічну заяву диктатор.

Володимир Путін додав, що натомість держава-агресорка під його керівництвом буде розширювати співпрацю з всіма, хто в цьому зацікавлений. Перш за все йдеться про такі кроки:

Збільшення обсягів постачання природного газу до Китаю та інших країн Азії;

Створення торгового газового хабу в Туреччині;

Встановлення ціни на продаж газу до Європи.

Далі – більше! Путін назвав запровадження цінової стелі для російської нафти "дурницею" та пригрозив країнам, які приєдналися до цього кроку. Мовляв, Росія може перестати продавати їм сировину.

Цікаво, що втрати західних ринків може підірвати економіки агресора на роки, за словами економістів. Навіть російський центробанк попередив, що останній раунд санкцій став справжнім "економічним шоком" для країни. Дані про падіння ВВП Росії у 2022 році різняться:

Путін повідомив про цифру на рівні 2,5%;

Тоді як у Міжнародному валютному фонді заявили про 3,4%.

Перші наслідки санкцій на нафту

Путін виступ із цією промовою невдовзі після того, як почало працювати ембарго на російську нафту від ЄС, а також запровадження цінової стелі на сировину на рівні 60 доларів за барель.

Ці обмеження уже вдарили по Росії, оскільки це призвело до різкого зменшення обсягів експорту нафти та створює низку нових фінансових проблем для офіційної Москви. Від продажу сировини залежить критично важлива частина доходів бюджету країни-агресорки.

Приблизно 90% обсягів сировини перенаправили до Азії. Саме країни з цього регіону стали основними покупцями для Кремля. Проте Росія вимушена продавати нафту з ще більшими знижками, ніж до цього. Трейдери, які знайомі з ситуацією, розповіли про те, що барелі нафти продають нижче цінової стелі, яку встановив колективний Захід.

На момент створення цього матеріалу, вартість російської нафти Urals коливається на рівні 53,29 долара за барель. Сировина подорожчала на 2,32% від початку торгів, згідно з даними OilPrice.