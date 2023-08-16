На российском телевидении устроил истерику замглавы российской Госдумы Александр Бабаков. Все из-за стремительного пика рубля.

Достойно внимания Как сделать первые шаги к финансовому успеху: советы и подсказки

Российский чиновник устроил истерику из-за обвала рубля

Бабаков заявил, что информация о так называемом "плавающем курсе" – это просто ложь. Кроме того, он заявил, что текущие действия представителей финансового сектора вредят интересам России.

Будь он плавающим, были бы параметры – движение от берега к берегу. А он у нас падающий. Ну это ужас!

– сказал Бабаков.

Кроме того, чиновник считает, что они очень сильно дискредитировали официальную российскую валюту. Мол, теперь рубль не интересует ни население, ни инвесторов, ни индустрии.

Напомним, что российский рубль фиксирует обесценивание с начала 2023 года. Однако в последние недели ситуация начала стремительно набирать обороты, поскольку в начале недели стоимость евро и доллара пересекла отметку в 100 рублей.

Украинский экономист Олег Гетман считает, что в России не смогут остановить девальвацию рубля, тогда как инструментов для удержания ситуации на более или менее стабильном уровне не так уж много. По сути у агрессора нет оптимального выхода.