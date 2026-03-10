Укр Рус
10 марта, 13:41
2

Новая выгода: как Пундики от Mono помогут сэкономить деньги украинцам

Дарина Пшеничная
Основные тезисы
  • Monobank запустил новую программу "Пундики" для экономии пользователей.
  • Предложения от банка обновляются еженедельно, и для использования нужно обновить приложение.

В виртуальном банке появилась очередная возможность выгоды для пользователей. На этот раз запустили Пундики – персональные предложения со скидками и промокодами, чтобы украинцы могли больше экономить.

Что известно о "Пундиках"?

О том, какую новую программу запустил Monobank, говорится в сообщении Олега Гороховского.

Соучредитель банка поделился новостью, что отныне приложение имеет обновления. Так, появились Пундики – новые возможности для сбережения средств или акции.

В разделе "Кэшбек" можно выбрать варианты от партнеров:

  • предложения;
  • скидки;
  • дополнительные баллы.

Все эти предложения персонализированы и обновляются еженедельно, 
– отметил Гороховский.

В частности важно обновить приложение, чтобы функция появилась в вашем виртуальном банке.

Как пользоваться "Пундиками"?

В разделе предложений нужно выбрать свое. Далее нажать – "активировать промокод" и у вас появится дата, до которой можно воспользоваться скидкой и соответствующая возможность. Об этом говорится в частности на ресурсе Inweb Media.

Одно из предложений, которое уже показали – скидка от Uklon. Можно сэкономить 70 гривен на поездке в такси.


Где найти "Пундики" / Инфографика Inweb Media

Что еще нужно знать о работе Monobank?

  • В частности, в начале марта в приложении банка случился технический сбой. Пользователи не могли перевести средства и пополнить мобильный.

  • Ранее сообщалось, что с новыми карточками банка расчеты стали еще проще. Речь идет о совместных картах.