Публичные инвестиции в 2026 году достигнут 111,5 миллиарда гривен: на что направят средства

В 2026 году государство планирует направить 111,5 миллиарда гривен на публичные инвестиции, из которых более половины составят гранты и льготные кредиты. В Минфине рассказали, что средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, энергетику, здравоохранение, образование и восстановление регионов.

Сколько денег выделяют на развитие?

В 2026 году общий ресурс публичных инвестиций составит 111,5 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабинет Министров Украины. Из общего фонда предоставят 48 миллиардов, из специального фонда (гранты и льготные кредиты) – 63 миллиарда.

Читайте также Что делать, если нашел в кошельке изношенные гривны

В ведомстве отметили, что бюджет-2026 расширяет финансирование публичных инвестиций – ресурса, который государство направляет на модернизацию критической инфраструктуры, восстановление областей, усиление энергетической устойчивости и развитие транспортных, социальных, медицинских и образовательных объектов.

В 2026 году общий ресурс публичных инвестиций составит 111,5 миллиарда гривен. Финансирование из общего фонда составит 48 миллиарда гривен, специальный фонд (гранты и льготные кредиты) – 63,5 млрд гривен.

На что распределят публичные инвестиции в 2026 году?

Публичные инвестиции сосредоточены на 12 ключевых направлениях. Поэтому ресурс направляется на транспортную инфраструктуру – 41,2 млрд гривен. На модернизацию системы здравоохранения предусмотрено 19,1 миллиарда гривен, в частности, на реконструкцию больниц и обновление медицинского оборудования.

Образовательные и научные проекты будут финансироваться в объеме 17 миллиардов гривен. В частности, на приобретение оборудования, создание и модернизации столовых (пищеблоков) учебных заведений и продолжение внедрения реформы "Новая украинская школа".

А также на закупку школьных автобусов и обустройство безопасных условий в учреждениях общего среднего образования (обеспечение противопожарной защитой и укрытиями).

Энергетическая система получит 13,6 миллиарда гривен бюджетного финансирования и дополнительно 22,1 миллиарда гривен в рамках государственных гарантий. "Это обеспечит подготовку к отопительному сезону 2026/2027, модернизацию генерирующих мощностей и восстановление объектов после российских атак", – говорится в сообщении.

На муниципальную инфраструктуру и коммунальные услуги в бюджете заложено 9,4 млрд гривен. Социальные объекты – детские сады, школы, другие учреждения социальной сферы – получат 5,7 млрд гривен.

Для Государственного фонда регионального развития предусмотрено 2 миллиарда гривен на реализацию среднесрочных планов приоритетных публичных инвестиций, имеющих целью развитие областей и территориальных общин.

Речь идет об инвестициях, которые соответствуют приоритетам, целям, задачам и мероприятиям, определенным, в частности, Государственной стратегией регионального развития и Планом мероприятий по ее реализации, отмечает Минфин. На другие направления – цифровизацию, жилищные программы, сферу публичных финансов, окружающую среду, общественную безопасность и правовую деятельность – в бюджете предусмотрено 3,5 млрд гривен, сообщили в министерстве.

Почти 300 миллионов за активы: в Украине "распродают" банки