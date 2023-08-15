Прежде всего, падению цен на пшеницу способствует продолжение экспорта, в частности, из Украины даже несмотря на довольно сильное напряжение в регионе Черного моря. Россия также остается достаточно сильным игроком на этом рынке.

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Что происходит с ценами на пшеницу

Эталонные фьючерсы на пшеницу на бирже в Чикаго упали 3,1%. К примеру, в понедельник обесценение составило 1,9%. При этом только на этих выходных россияне остановили судно, направлявшееся в украинский порт. Мол, они хотели проверить этот корабль. До этого Украина несколько раз атаковала российские корабли с помощью дронов.

На момент создания этого материала основные зерновые культуры торгуются на следующих уровнях:

Бушель пшеницы стоит 623 доллара , по данным Bloomberg ;

, по данным Bloomberg ; В то время как стоимость кукурузы составляет почти 474 доллара за бушель.

Важно! В целом экспорт украинского зерна оказался под угрозой после того, как Россия вышла по зерновой инициативе. В рамках этого соглашения у Украины была возможность транспортировать зерновые культуры через Черное море.

В то же время специалисты из Министерства сельского хозяйства США приняли решение о повышении оценки экспорта российской пшеницы в 48 миллионов тонн на 2023 – 24 года. К сожалению, это свидетельствует о том, что примерно 25% глобальной торговли в этом секторе приходится именно на агрессора.

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