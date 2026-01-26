Действительно ли Пенсионный фонд пойдет по квартирам с проверками и кого это касается
- В отдельных случаях для оформления льгот и субсидий необходимо провести проверку условий домохозяйства.
- Акт обследования составляет должностное лицо местной власти и передает в Пенсионный фонд Украины.
В некоторых случаях при оформлении или подтверждении права на льготы или жилищную субсидию нужно дополнительно проверить фактические обстоятельства. В частности, речь идет об условиях проживания и составе домохозяйства.
Когда нужна проверка для ПФУ?
Для этого предусмотрен специальный документ – Акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства, который фиксирует результаты такой проверки. У Пенсионном фонде Украины объяснили, когда именно его составляют.
Во-первых, в случае включения в Реестр лиц, которые имеют право на льготы, и предоставления льгот по оплате коммунальных услуг по фактическому месту жительства льготника.
Во-вторых, для назначения жилищной субсидии:
- когда в составе домохозяйства количество лиц, фактически проживающих там, меньше, чем количество зарегистрированных или задекларированных лиц;
- если в жилом помещении есть несколько разделенных лицевых счетов;
- для подтверждения, что жилье не сдают в аренду;
- если для обогрева жилья используют бытовые электроприборы и тому подобное.
В-третьих, речь идет о назначении ежемесячной денежной помощи на уход лицу, проживающему вместе с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, что по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе. Это случай, когда заявитель проживает по адресу лица с инвалидностью, но сам имеет другое задекларированное или зарегистрированное место жительства.
В-четвертых, в случае назначения пособия на детей одиноким матерям і государственной социальной помощи малообеспеченным семьям – для подтверждения факта, что жилье, которое находится в собственности лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства, в частности жилье, на которое оформлено право на наследство, не передано в аренду.
Обратите внимание! В сети писали о так называемых "рейдах" от Пенсионного фонда, однако Акт составляет должностное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации и передает его в орган Пенсионного фонда – после подачи лицом заявления на получение услуги.
Кроме заявления, для заказа услуги необходимо подготовить паспорт и копию домовой книги (при наличии), говорится на портале Дии.
Кто может потерять субсидии?
Напомним, в 2026 году порядок оформления жилищных субсидий не изменится. Однако если человек не соответствует установленным требованиям или нарушает условия получения, в помощи могут отказать или прекратить ее начисление.
Например, если не вернули чрезмерно выплаченную субсидию за предыдущие периоды; кто-то из членов семьи имеет депозит в размере более 100 тысяч гривен или покупал валюту на общую сумму в размере 50 тысяч гривен в течение года перед обращением; в составе семьи есть неплательщик алиментов в течение более 3 месяцев и тому подобное.