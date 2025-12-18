Чтобы не попасть за решетку: как понять, что купюра настоящая
- Для проверки подлинности банкноты можно осмотреть ее на свету, проверить на ощупь и под разными углами.
- Национальный банк Украины проводит бесплатное исследование банкнот и сообщает в полицию в случае обнаружения подделок.
Если вы подозреваете, что перед вами ненастоящая банкнота, ее необходимо проверить. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратиться для этого в ответственные органы.
Как проверить банкноту самостоятельно?
Вы можете самостоятельно осмотреть банкноту. Первоначально необходимо обратить внимание на элементы защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Гаразд".
Также важно при самостоятельной проверке:
- осмотреть купюру против света;
- потрогать бумагу (проверка на ощупь);
- рассмотреть купюру под разными углами (таким образом можно увидеть больше элементов защиты).
Если вы не уверены, что банкнота в руках настоящая, можно обратиться в НБУ для проведения специального исследования.
Обратите внимание! Для этого необязательно искать подразделение регулятора. Достаточно обратиться в обычный банк.
Национальный банк проводит бесплатное исследование. Если банкноты признаны настоящими, Национальный банк начислит на счет банка соответствующую сумму средств, а банк возместит ее потребителю,
А вот, если купюры оказываются поддельными:
- эти банкноты изымаются из обращения, без возмещения стоимости;
- также НБУ обязательно сообщает Национальной полиции Украины о подделке, для проведения расследования, сообщает НБУ.
Что еще важно знать о гривнах сейчас?
Гривны изготавливаются не из обычной бумаги, для этого используется – банкнотная. Такой материал имеет за основу хлопок. При изготовлении некоторых банкнот, например, 1000 гривен, в состав банкнотной бумаги добавляется лен. Благодаря этому купюра более прочная и практичная.
Сейчас выполняется изъятие некоторых банкнот и монет. Например, с 1 октября этого года принято решение о выводе из обращения 10 копеек. Заметим, что этот процесс происходит постепенно и незаметно для большинства граждан. Дело в том, что 10 копеек изымают, когда эти монеты попадают в банк, в частности, в результате инкассации.