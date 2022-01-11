Противостояние золота и криптовалют: что прогнозирует один из главных игроков на рынке металлов

Barrick Gold – одна из крупнейших компаний в мире, занимающаяся добычей золота, обнародовала собственный прогноз по поводу цен на этот метал. О главных факторах влияния и конкуренции с криптовалютами – читайте дальше.

В Barrick Gold считают, что в 2022 году цены на золото будут либо держаться на определенном уровне, либо будут расти. Этому будет способствовать возвращение инвесторов в драгоценный металл (защита от инфляции) и новая волна спроса на ювелирные изделия.

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Цены на золото

Глава Barrick Gold Марк Бристоу считает, что золото вряд ли будет стоить меньше, чем сейчас. Он прогнозирует, что стоимость драгметалла будет колебаться в диапазоне от 1750 долларов до чуть выше 1800 долларов за унцию. На момент создания этого материала, унция золота стоит 1818 долларов, сообщает GoldPrice.

Аналитик по ресурсам компании по управлению фондами Fat Prophets убежден, что цена золота может достичь нового максимума в 2022 году. По его мнению, речь идет оза унцию.

Прогноз гендиректора Barrick Gold отличается от ожиданий других аналитиков оптимизмом, поскольку они полагают, что драгоценный металл упадет из-за подъема ставок Федеральной резервной системой США. Согласно опросу Bloomberg, экономисты и аналитики прогнозируют, что средняя цена золота в четвертом квартале 2022 составит 1683 доллара за унцию.

Что известно о Barrick Gold Это горнодобывающая компания, производящая золото и медь в 13 странах. Была создана в 1983 году. Штаб-квартира находится в Торонто, Канада. Рыночная капитализация Barrick Gold составляет 33,4 миллиарда долларов, стоимость ее акций колеблется на уровне 18,77 доллара за каждую, информирует Это горнодобывающая компания, производящая золото и медь в 13 странах. Была создана в 1983 году. Штаб-квартира находится в Торонто, Канада. Рыночная капитализация Barrick Gold составляет 33,4 миллиарда долларов, стоимость ее акций колеблется на уровне 18,77 доллара за каждую, информирует Yahoo!Finance.

Противостояние золота и криптовалют / Фото Unsplash

Противостояние золота и криптовалют

Золото в течение многих лет являлось эффективным способом защиты от инфляции. Однако с начала пандемии этот статус драгоценного металла изрядно пошатнулся. В 2021 году золото потеряло в цене 3,6%, и это, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды.

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Главными оппонентами золота на этой арене стали криптовалюты. Их часто называют "новым золотом" и эффективной защитой от роста цен. Эксперты одной из крупнейших инвестиционных компаний США и мира Goldman Sachs заявили, что биткойн завоевывает долю золота на рынке инвестиций в контексте "сохранения стоимости", пишет Bloomberg.

Но Марк Бристоу остался верен драгоценному металлу. Он подчеркнул, что криптовалюту можно создать, а золото – нет. По его словам, когда динамическая фаза становится актуальной, а в мире царит неопределенность, золото всегда выигрывает.