У Barrick Gold вважають, що у 2022 році ціни на золото або триматиметься на певному рівні, або зростатимуть. Цьому сприятиме повернення інвесторів до дорогоцінного металу (захист від інфляції) й нова хвиля попиту на ювелірні вироби.

Варте уваги Коли настане кінець епохи iPhone: чи варто вкладати гроші в Apple

Ціни на золото

Очільник Barrick Gold Марк Брістоу вважає, що золото навряд чи буде коштувати менше, ніж зараз. Він прогнозує, що вартість дорогоцінного металу коливатиметься в діапазоні від 1750 доларів до трохи вище 1800 доларів за унцію. На момент створення цього матеріалу, унція золота коштує 1818 доларів, інформує GoldPrice.

До теми: Аналітик з ресурсів компанії з управління фондами Fat Prophets переконаний, що ціна золота може досягти нового максимуму у 2022 році. На його думку, йдеться про 2100 доларів за унцію.

Прогноз гендиректора Barrick Gold відрізняється від очікувань інших аналітиків оптимізмом, оскільки вони вважають, що дорогоцінний метал впаде через підйом ставок Федеральною резервною системою США. Згідно з опитуванням Bloomberg, економісти та аналітики прогнозують, що середня ціна золота у четвертому кварталі 2022 року складе 1683 долари за унцію.

Що відомо про Barrick Gold Це гірничодобувна компанія, яка виробляє золото та мідь в 13 країнах. Була створена у 1983 році. Штаб-квартира знаходиться в Торонто, Канада. Ринкова капіталізація Barrick Gold становить 33,4 мільярда доларів, вартість її акцій коливається на рівні 18,77 долара за кожну, інформує Це гірничодобувна компанія, яка виробляє золото та мідь в 13 країнах. Була створена у 1983 році. Штаб-квартира знаходиться в Торонто, Канада. Ринкова капіталізація Barrick Gold становить 33,4 мільярда доларів, вартість її акцій коливається на рівні 18,77 долара за кожну, інформує Yahoo!Finance.

Протистояння золота та криптовалют / Фото Unsplash

Протистояння золота та криптовалют

Золото протягом багатьох років було ефективним способом захисту від інфляції. Проте з початку пандемії цей статус дорогоцінного металу неабияк похитнувся. У 2021 році золото втратило в ціні 3,6%, і це попри інфляцію, яка б'є багаторічні рекорди.

Цікаво Продажі злетіли на 600%: як TikTok допоміг бренду Glow Recipe заробити мільйони

Головними опонентами золота на цій арені стали криптовалюти. Їх часто називають "новим золотом" та ефективним захистом від зростання цін. Експерти однієї з найбільших інвестиційних компаній США та світу Goldman Sachs заявили, що біткойн завойовує частку золота на ринку інвестицій у контексті "збереження вартості", пише Bloomberg.

Але Марк Брістоу залишився вірним дорогоцінному металу. Він наголосив, що криптовалюту можна створити, а золото – ні. За його словами, коли динамічна фаза стає актуальною, а у світі панує невизначеність, золото завжди виграє.