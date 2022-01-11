В Barrick Gold считают, что в 2022 году цены на золото будут либо держаться на определенном уровне, либо будут расти. Этому будет способствовать возвращение инвесторов в драгоценный металл (защита от инфляции) и новая волна спроса на ювелирные изделия.

Достойно внимания Когда закончится эра iPhone: стоит ли инвестировать в Apple

Цены на золото

Глава Barrick Gold Марк Бристоу считает, что золото вряд ли будет стоить меньше, чем сейчас. Он прогнозирует, что стоимость драгметалла будет колебаться в диапазоне от 1750 долларов до чуть выше 1800 долларов за унцию. На момент создания этого материала, унция золота стоит 1818 долларов , сообщает GoldPrice .

К теме: Аналитик по ресурсам компании по управлению фондами Fat Prophets убежден, что цена золота может достичь нового максимума в 2022 году. По его мнению, речь идет о 2100 долларов за унцию.

Прогноз гендиректора Barrick Gold отличается от ожиданий других аналитиков оптимизмом, поскольку они полагают, что драгоценный металл упадет из-за подъема ставок Федеральной резервной системой США. Согласно опросу Bloomberg, экономисты и аналитики прогнозируют, что средняя цена золота в четвертом квартале 2022 составит 1683 доллара за унцию.

Что известно о Barrick Gold Это горнодобывающая компания, производящая золото и медь в 13 странах. Была создана в 1983 году. Штаб-квартира находится в Торонто, Канада. Рыночная капитализация Barrick Gold составляет 33,4 миллиарда долларов, стоимость ее акций колеблется на уровне 18,77 доллара за каждую, информирует Yahoo!Finance.

Противостояние золота и криптовалют / Фото Unsplash

Противостояние золота и криптовалют

Золото в течение многих лет являлось эффективным способом защиты от инфляции. Однако с начала пандемии этот статус драгоценного металла изрядно пошатнулся. В 2021 году золото потеряло в цене 3,6% , и это, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды.

Интересно Продажи взлетели на 600%: как TikTok помог бренду Glow Recipe заработать миллионы

Главными оппонентами золота на этой арене стали криптовалюты. Их часто называют "новым золотом" и эффективной защитой от роста цен. Эксперты одной из крупнейших инвестиционных компаний США и мира Goldman Sachs заявили, что биткойн завоевывает долю золота на рынке инвестиций в контексте "сохранения стоимости", пишет Bloomberg.