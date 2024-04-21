Эскалация на Ближнем Востоке: может ли Запад ввести новые санкции против Ирана

В течение последней недели внимание мира было приковано к событиям на Ближнем Востоке. Прежде всего речь идет о беспрецедентной атаке Ирана на Израиль 13 апреля. На этом фоне возникают вопросы относительно дальнейшей реакции Запада.

В эксклюзивном комментарии 24 Канала украинский экономист Олег Гетман рассказал, стоит ли ожидать новых санкций против Ирана.

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Грозят ли Ирану новые санкции

Гетман отметил, что Иран уже десятилетиями находится под серьезным санкционным давлением. В частности, речь идет о нефтегазовой отрасли страны. По его словам, сложно предсказать, введет ли Запад новые санкции против официального Тегерана.

Кроме того, эксперт добавил, что Иран продает свою нефть всего на несколько рынков, и это происходит наполовину "в серую". К тому же покупают сырье страны, которые обычно не присоединяются к мировым санкциям.

Олег Гетман подметил, что два – три автократические режимы по факту спасают как Иран, так и агрессора Россию, благодаря покупке их нефти. Больше о последствиях атаки Ирана на Израиль читайте здесь

Экономист также отметил, что дополнительные санкции против Ирана со стороны крупных стран, G7, Запада здесь вряд ли сработают в текущих условиях, ведь страны-изгои спасают несколько крупных рынков.