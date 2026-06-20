Из-за прописанных родственников можно лишиться субсидии: есть ли исключения

При оформлении жилищной субсидии доходы родственников, проживающих в данном жилом помещении, могут повлиять на право на получение помощи. В то же время законодательство предусматривает исключения, когда эти доходы не учитываются при расчете.

Влияют ли прописанные родственники на получение субсидии?

Наличие прописанных в квартире детей или других родственников не всегда означает, что владелец автоматически лишится права на жилищную субсидию. Если эти люди фактически проживают в другом месте, их доходы могут не учитываться при расчете пособия, объясняет юрист Михаил Вулах.

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Главное — подтвердить это документально, ведь при назначении субсидии Пенсионный фонд учитывает доходы всех зарегистрированных в жилье лиц. Именно поэтому многие пенсионеры сталкиваются с ситуацией, когда из-за высоких доходов детей или внуков, которые давно живут отдельно, теряют право на государственную помощь.

Например, человек может жить только на минимальную пенсию, однако система автоматически добавит к совокупному доходу зарплату прописанного сына или дочери. В результате субсидию могут не назначить, хотя фактически эти средства не используются для оплаты коммунальных услуг.

Когда доходы зарегистрированных родственников не учитываются?

Если прописанный член семьи фактически проживает по другому адресу, это можно подтвердить документами. Пенсионный фонд может принять во внимание, в частности, справку о статусе внутренне перемещенного лица, договор аренды жилья, справку с места работы в другом населенном пункте или документы об обучении, если студент проживает в общежитии.

В декларации следует указывать только тех людей, которые действительно проживают в жилом помещении и пользуются коммунальными услугами. В то же время нужно быть готовым к проверке, ведь уполномоченные органы могут провести осмотр жилья, чтобы подтвердить фактический состав домохозяйства.

Как повысить шансы на получение субсидии?

Перед обращением за субсидией стоит заранее собрать документы, подтверждающие проживание или работу родственника в другом месте. При необходимости можно предоставить дополнительные письменные пояснения относительно фактического состава семьи.

Впрочем, самым простым способом избежать подобных проблем остается официальная смена места регистрации.