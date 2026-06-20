Чи впливають прописані родичі на субсидію?

Наявність прописаних у квартирі дітей чи інших родичів не завжди означає, що власник автоматично втратить право на житлову субсидію. Якщо ці люди фактично проживають в іншому місці, їхні доходи можуть не враховувати під час розрахунку допомоги, пояснює юрист Михайло Вулах.

Ціквао Українці зможуть піти на пенсію лише за цієї умови: мають знати всі

Головне підтвердити це документально, адже під час призначення субсидії Пенсійний фонд враховує доходи всіх зареєстрованих у помешканні осіб. Саме тому багато пенсіонерів стикаються із ситуацією, коли через високі заробітки дітей або онуків, які давно живуть окремо, втрачають право на державну допомогу.

Наприклад, людина може жити лише на мінімальну пенсію, однак система автоматично додасть до сукупного доходу зарплату прописаного сина чи доньки. У результаті субсидію можуть не призначити, хоча фактично ці кошти не використовуються для оплати комунальних послуг.

Коли доходи зареєстрованих родичів не врахують?

Якщо прописаний член сім'ї фактично мешкає за іншою адресою, це можна підтвердити документами. Пенсійний фонд може врахувати, зокрема, довідку внутрішньо переміщеної особи, договір оренди житла, довідку з місця роботи в іншому населеному пункті або документи про навчання, якщо студент проживає в гуртожитку.

У декларації варто зазначати лише тих людей, які дійсно проживають у помешканні та користуються комунальними послугами. Водночас потрібно бути готовим до перевірки, адже уповноважені органи можуть провести обстеження житла, щоб підтвердити фактичний склад домогосподарства.

Як підвищити шанси на отримання субсидії?

Перед зверненням за субсидією варто заздалегідь зібрати документи, які підтверджують проживання або роботу родича в іншому місці. За потреби можна надати додаткові письмові пояснення щодо фактичного складу сім'ї.

Втім, найпростішим способом уникнути подібних проблем залишається офіційна зміна місця реєстрації.