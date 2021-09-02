Холдинговая компания Financière Agache, которая принадлежит Бернару Арно, 30 августа продала 5,5% акций многонациональной корпорации Carrefour со штаб-квартирой во французском городе Масси по 19 долларов за каждую. От продажи этих активов Арно заработал примерно 850 миллионов долларов до вычета налогов.

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Как развивалась ситуация

В марте 2007 года материнская компания Agache – Groupe Arnault – приобрела 9,8% акций в партнерстве с инвестиционными компаниями Colony Capital и Axon Capital. Тогда цена активов колебалась в диапазоне от 4,3 до 5 миллиардов долларов. Партнеры Groupe Arnault продали ценные бумаги Carrefour еще в январе 2017 года. После этого в Financière Agache остались 8,7% акций, стоимостью почти 1,6 миллиарда долларов. Бернар Арно течение многих лет покупал новые акции Carrefour. Миллиардер решил получать дивиденды от компании Carrefour в акциях вместо наличных денег.

С марта 2007 года по январь 2017 года активы французской компании Carrefour упали в цене почти на 60% . Эта тенденция продолжилась и в последующие годы. За это время акции подешевели еще на 26% , поскольку на фоне усиления конкуренции на французском рынке в компании сменились несколько генеральных директоров. В 2019 году Бернар Арно решил покинуть правления Carrefour и передал эти обязанности своему сыну Александру.

Бернар Арно продал акции компании Carrefour / Фото Getty Images