Основатель компании по управлению инвестициями Bridgewater Associates заявил, что во время пандемии коронавируса американское правительство и Федеральный резерв создали своими действиями пузырь благодаря программам с экономическими стимулами, а теперь пытаются давить на тормоза.

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Кроме того, Рэй Далио считает, что внутреннее напряжение среди населения США, вызванное "непримиримыми разногласиями" и большим разрывом в богатстве в сочетании с международными конфликтами, способствует созданию идеальной бури.

К теме! Президент США Джозеф Байден заявил, что видит оснований для начала рецессии в ближайшем будущем, но и не исключает такого сценария. Он добавил, что в случае претворения в жизнь этого варианта, то экономический спад будет незначительным.

Что касается ситуации с инфляцией в США, которая не только в этом году достигла рекордной отметки за более чем 40 лет и по-прежнему остается достаточно серьезным вызовом для первой экономики мира, то Далио считает, что Федеральный резерв продолжит повышать ставки.

И, конечно, будет реальная боль,

– добавил миллиардер.

Рей Далио также считает, что ставки выше 4,5% могут привести к началу экономического спада. Он добавил, что пока не понимает, это показатель на уровне 4,5%, или экономика не сможет принять процентную ставку гораздо выше, чем эта, прежде чем сделать поворот к негативной динамике.

Добавим, что на момент создания этого материала издание Forbes оценивает капитал бизнесмена в 19,1 миллиарда долларов. В то время как версией Bloomberg, он владеет состоянием в размере 16,2 миллиарда долларов.