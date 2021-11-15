Прогноз ОПЕК, Байден и спрос: почему стоимость нефти начала снижаться

Новая неделя началась для рынка нефти с падения. Черное золото начало терять в цене на фоне нескольких факторов влияния. Прежде всего, речь идет об ожидании снижения спроса и увеличении предложения на рынке.

Также на ситуацию повлияло укрепление доллара и спекуляций по поводу вероятного положительного решения администрации Джозефа Байдена относительно использования стратегического резерва США для стабилизации цен на рынке.

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Цены на нефть начали падать

Стоимость нефти марки Brent снизилась на 58 центов или 0,7% до 81,59 доллара за баррель. Цена WTI тоже упала на 58 центов или 0,7% и остановилась на уровне 80,21 доллара за баррель.

Белый дом обсуждает, как справиться с высокой инфляцией, некоторые чиновники призывают использовать стратегический резерв или приостановить экспорт нефти из США,

говорится в отчете аналитиков ANZ.

Американские энергетические компании третью неделю подряд добавляли буровые установки для добычи нефти и природного газа, при этом стоимость черного золота колебалась на уровне семилетнего максимума, что и побудило некоторых игроков вернуться к работе.

Количество буровых установок, являющихся ранним индикатором будущей добычи, возросло за неделю до самого высокого уровня с апреля 2020 года – до 556 единиц. Кроме того, Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК на прошлой неделе изменила прогноз по глобальному спросу на нефть в четвертом квартале 2021 года.

Рынок нефти начал неделю с падения / Фото Unsplash

Новый прогноз ОПЕК по спросу на нефть

В ОПЕК ожидают, что средний показатель составит 99,49 миллиона баррелей в сутки, что на 330 тысяч баррелей нефти меньше, чем прогнозировали в прошлом месяце, сообщает Business Times. Годовой прогноз по спросу на нефть тоже снизили на 160 тысяч баррелей в сутки до 5,65 миллиона.

На момент создания этого материала стоимость нефти марки WTI колеблется на уровнеза баррель, тогда как стоимость черного золота под брендом Brent составляетза баррель, сообщает Bloomberg.

Главная причина такого решения – высокие цены на энергоносители мешают восстановлению экономики после кризиса, причиной которого стала пандемия коронавируса. В ОПЕК также отметили, что рассчитывали на больший спрос со стороны Китая и Индии. В России же на прошлой неделе предупредили о потенциальном "супер цикле" на глобальных энергетических рынках, на фоне которого увеличивается вероятность подорожание нефти, поскольку спрос превышает предложение.