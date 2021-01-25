За первые недели 2021 гривна укрепилась к доллару. И на этой неделе украинская валюта может продолжить эту тенденцию.

Источник: Финансы 24

Курс гривны на этой неделе

Аналитики Forex Club в комментарии Финансов 24 отметили, что гривна рискует подешеветь до курса 28,30 за доллар в начале недели. Причина в негативных новостях по промышленному производству в Украине.

По расчетам "Минфина", в период с 25 по 29 января коридор на межбанке будет в пределах 28,05 – 28,35 гривны. В банках будут покупать доллар по 27,95 – 28,25 гривны, а продавать по 28,27 – 28,45.

Актуально Курс валют на 25 января: доллар и евро ощутимо упали в цене

Аналитики, опрошенные Liga.net сходятся во мнении, что гривна на этой неделе будет в диапазоне 27,98 – 28,35.

Что влияет на гривну

Нерезиденты заходят в ОВГЗ

За первые 3 аукциона в 2021 году Украина привлекла почти 30 миллиардов гривен, значительную часть из которых дали иностранцы. А это увеличило объем валюты на рынке и соответственно укрепило гривну. Сейчас Минфин предлагает привлекательные ставки (12% годовой доходности), чем и привлекает иностранных инвесторов.

Отметим, что на прошлой неделе Нацбанк объявил свое решение по учетной ставке, которую оставил на прежнем уровне – 6%. Перед тем часть инвесторов медлила, ожидая каким же будет решение НБУ. Ведь учетная ставка влияет на доходность ОВГЗ. Теперь могут ожидать больше инвестиций в ОВГЗ, а затем и прочную гривну.

Сотрудничество с МВФ

На прошлой неделе завершилась миссия МВФ в Украине. Через откат реформ и другие проблемы Украина не получила второго транша в 2020 году. Поэтому для инвесторов крайне важно понимать будет ли МВФ сотрудничать с Украиной в 2021 году.

Любые детали переговоров с МВФ могут негативно или позитивно повлиять на курс гривны.

Время возврата налогов

В последнюю неделю месяца компаниям компенсируют НДС. Как правило, это негативно влияет на гривну, поскольку компании-экспортеры придерживают валютную выручку.

НБУ сдерживает укрепление гривны

Как только гривна приближалась к отметке 28 за доллар и опускалась ниже, Нацбанк вмешивался с покупкой доллара и сдерживал укрепление гривны. Вероятно, что так будет и дальше.

Как грамотно управлять деньгами и прибыльно инвестировать на бирже? Узнайте у экспертов с многолетним опытом успешного трейдинга Forex Club.