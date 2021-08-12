Каким будет курс доллара до 2024 года

В 2021 году правительство ожидает, что среднегодовой курс будет на уровне 28 гривен за доллар. А в конце года составит 28,60 гривны. Заметим, что 12 августа НБУ установил курс доллара на уровне 26,80. Чтобы прогноз Минэкономики оправдался, гривна должна обесцениться на 6,7%.

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В конце 2022 года доллар будет стоить 28,70 гривны. При этом среднегодовой курс будет на уровне 28,60 гривны .

В 2023 году гривна слегка ослабнет – в конце года ожидают курса в 28,90 гривны. В среднем курс будет на уровне 28,80 гривны .

Среднегодовой курс в 2024 году ожидается на уровне 29,20 гривны , а завершит год гривна с курсом 29,40 гривны.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

Динамика обменного курса гривни к доллару США будет определяться рыночными условиями, будет формироваться в плавающем режиме и будет характеризоваться умеренным уровнем девальвации, который, с одной стороны, не будет провоцировать давление на внутренние цены, с другой – будет способствовать обеспечению макроэкономической стабильности,

– говорится в декларации.

Стабильность курса во время пандемии

В Минэкономики объясняют, что в 2020 году, когда только началась пандемия, гривна девальвировала всего на 4,3%. Относительной стабильности способствовали:

Положительная динамика внешней торговли;

Продолжение сотрудничества с международными инвесторами, что способствовало наращиванию международных резервов на 15%.

Другие прогнозы

Учетная ставка постепенно будут снижаться – до 5,2% в 2024 году.

В том же году инфляция достигнет 5%, то есть будет в пределах своего целевого диапазона.

В 2024 году Украина также достигнет 5% роста ВВП.

В то же время снизится уровень безработицы – до 7,8%.