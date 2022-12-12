Эффект экстремальных скачков: прогноз от экспертов JPMorgan для стран Азии в 2023 году

Специалисты одного из самых мощных банков США JPMorgan обнародовали свой прогноз для рынков в Юго-Восточной Азии. Какую тенденцию они выделили – читайте дальше.

В банке JPMorgan считают, что в 2023 году динамика финансовых рынков в этом регионе будет похожа на экстремальные скачки: падение перед стремительным ростом во втором полугодии.

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Прогноз экспертов для рынков в Азии

Они добавляют, что по всей вероятности, это можно будет охарактеризовать. резким падением, за которым последует быстрый рост. После этого ожидают еще один спад, пока рынки не остановятся на самом дне. Аналитики также выделили несколько причин, способствующих таким колебаниям:

ослаблением покупательной способности на фоне усиления монетарной политики;

Уменьшение объемов сбережений

сбережений Удорожание заимствований, ведь в 2022 году центробанки активно повышали ставки из-за инфляции.

Эксперты из JPMorgan добавили, что Индекс MSCI ASEAN, в который входят акции крупных и средних компаний региона, еще раз протестует нынешний минимум и потенциально его котировки упадут даже ниже в первой половине 2023 года из-за более слабого внешнего спроса, усложнения финансовых условий в мире и других факторов воздействия.

Выше упомянутый индекс упал наот своего максимума в феврале до самого низкого уровня за год, зафиксированного в октябре. После этого котировки выросли наиз-за надежд на восстановление экономической активности в Китае и изменение монетарной политики Федеральной резервной системой США.

Ожидается, что к маю 2023 года Федеральный резерв поднимет ставку к 5%, тогда как начало рецессии в США ждут в конце года. Так что такие ориентированы на торговлю экономики, как Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Малайзия особенно пострадают от замедления глобального роста и снижения спроса на товары длительного пользования.

Также добавляют, что ожидаемое ослабление в Китае ограничений, связанных с коронавирусом, вряд ли поможет компенсировать прогнозируемое падение. В то же время Джозеф Байден заявил, что США впервые за 50 лет может опередить Китай по темпам роста ВВП.