У банку JPMorgan вважають, що у 2023 році динаміка фінансових ринків у цьому регіоні буде схожа на екстремальні стрибки: падіння перед стрімким зростанням у другому півріччі.

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Прогноз експертів для ринків в Азії

Вони додають, що цілком ймовірно, це можна буде схарактеризувати різким падінням, за яким буде швидке зростання. Після цього очікують ще один спад, доки врешті ринки не зупиняться на самому дні. Аналітики також виділили кілька причин, які сприятимуть таким коливанням:

Послабленням купівельної спроможності на тлі посилення монетарної політики;

Зменшення обсягів заощаджень

заощаджень Подорожчання запозичень, адже у 2022 році центробанки активно підвищували ставки через інфляцію

Експерти з JPMorgan додали, що Індекс MSCI ASEAN, до якого входять акції великих та середніх компаній регіону, ще раз протестує цьогорічний мінімум та потенційно його котирування впадуть навіть нижче у першій половині 2023 року через слабший зовнішній попит, ускладнення фінансових умов у світі та інші фактори впливу.

До теми! Вище згаданий індекс впав на 22% від свого максимуму у лютому до найнижчого рівня за рік, який зафіксували у жовтні. Після цього котирування виросли на 10% через надії щодо відновлення економічної активності у Китаї та зміни монетарної політики Федеральною резервною системою США.

Очікується, що до травня 2023 року Федеральний резерв підніме ставку до 5%, тоді як початок рецесії у США очікують наприкінці року. Тож такі орієнтовані на торгівлю економіки, як Сінгапур, Таїланд, В’єтнам і Малайзія, особливо постраждають від уповільнення глобального зростання та зниження попиту на товари тривалого користування.

Також додають, що очікуване послаблення у Китаї обмежень, які пов'язані з коронавірусом, навряд чи допоможе компенсувати прогнозоване падіння. Водночас Джозеф Байден заявив, що США вперше за 50 років може випередити Китай за темпами зростання ВВП.