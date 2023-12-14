В Международном энергетическом агентстве рассказали, что будет с нефтью в 2024 году
Источник:Reuters
Международное энергетическое агентство обновило свой прогноз по спросу на нефть в 2024 году. Больше об этом – дальше в тексте.
Новый прогноз по нефти
Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2024 году глобальный спрос на нефть вырастет. Согласно мнению специалистов, этому даже не помешает экономическое замедление.
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Среди главных причин – улучшение перспектив США и снижение цен на нефть. Добавляют, что мировое потребление вырастет до 1,1 миллиона баррелей в день в 2024 году. В предварительном прогнозе указывали объемы на 130 тысяч баррелей меньше.К теме! Аналитик из Sankey Research сообщил, что Саудовская Аравия может увеличить поставки нефти, чтобы возобновить контроль за ценами на рынке. По его словам, страна уже использовала такую стратегию в 2014 году.
Что происходит с ценами на нефть
Нефть подешевела на этой неделе до минимума за 6 месяцев. Речь идет о цене на уровне 72 долларов за баррель. Следует учитывать, что накануне в ОПЕК+ было принято решение о добровольном сокращении объемов добычи нефти на первый квартал 2024 года.
В Международном экономическом агентстве отметили, что сокращение поставок в рамках ОПЕК+ не слишком способствовало повышению стоимости нефти. С другой стороны, увеличение объемов добычи в других странах также станет препятствием для этого. На момент создания этого материала две эталонные марки нефти торгуются на таких уровнях, по данным Bloomberg :
- Brent – 75,58 доллара за баррель;
- WTI – 70,64 доллара за баррель.