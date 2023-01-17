Прежде всего европейский политик во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнула, что полномасштабная война России против Украины не пройдет безнаказанно. Урсула фон дер Ляйен также пообещала украинцам и официальному Киеву непреклонную поддержку коллективного Запада.

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Экономические перспективы России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что благодаря санкциям Запада российская экономика войдет в фазу рецессии, которая продлится десятилетиями. Кроме того, ее индустрия утратит современные и критически важные технологии.

За последний год ваша страна перевернула мир и вдохновила Европу, и я могу заверить вас, что Европа всегда будет с вами.

– подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которого фиксируют общее понижение экономической активности. Среди характеристик также нулевой рост валового национального продукта или его падением на протяжении более 6 месяцев.

Глава Европейской комиссии также упомянула во время своего выступления восстановление Украины. Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание соответствующей платформы – Реконструкция Украины. Проект будут возглавлять Украина и Европейская комиссия. В рамках этого сотрудничества планируют соединить реформы и инвестиции на глобальном уровне

Добавим, что нынешний форум в Давосе не посетили российские миллиардеры, которые раньше являлись неотделимой его частью. Этому способствовала мощная поддержка Украины цивилизованным миром Украины, как и осуждение государства-агрессора. Мероприятие также пропустили богачи из Китая.