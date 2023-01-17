Перш за все європейська політикиня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосила, що повномасштабна війна Росії проти України не пройде безкарно. Урсула фон дер Ляєн також пообіцяла українцям та офіційному Києву непохитну підтримку колективного Заходу.

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Економічні перспективи Росії

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що завдяки санкціям Заходу російська економіка увійде у фазу рецесії, яка триватиме десятиліттями. Крім того, її індустрія втратить сучасні та критично важливі технології.

За останній рік ваша країна перевернула світ і надихнула Європу, і я можу запевнити вас, що Європа завжди буде з вами,

– підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якого фіксують загальне зниження економічної активності. Серед характеристик також нульовий ріст валового національного продукту чи його падінням упродовж більш ніж 6 місяців.

Глава Європейської комісії також згадала під час свого виступу про відбудову України. Урсула фон дер Ляєн анонсувала створення відповідної платформи – Реконструкція України. Проєкт будуть очолювати Україна та Європейська Комісія. У рамках цієї співпраці планують поєднати реформи та інвестиції на глобальному рівні.

Додамо, що цьогорічний форум у Давосі не відвідали російські мільярдери, які раніше були невіддільною його частиною. Цьому сприяли потужна підтримка України цивілізованим світом, як і засудження держави-агресорки. Захід також пропустили багатії з Китаю.