В Morgan Stanley решили сохранить рейтинг китайских ценных бумаг выше среднего, а также повысили цель на конец текущего года для Индекса MSCI China из 70 до 80 пунктов на фоне более оптимистичных настроений по отношению к динамике на рынке.

Обратите внимание Главные победители 2022 года на рынке: как не упустить новые возможности уже сейчас

Эксперты прогнозируют бум китайских активов в 2023 году

Следовательно, ожидают, что этот показатель прибавит, по меньшей мере, 13% в течение этого года от уровня, зафиксированного на момент закрытия рынка 9 января, добавляет издание Bloomberg.

То есть, китайские акции имеют все шансы продемонстрировать лучший результат в мире в годовом расчете. Похожую позицию по китайским активам несколько раньше обнародовали эксперты из Goldman Sachs.

Кроме того, ожидают, что юань до конца года укрепит свои позиции на 1,8% по отношению к доллару США от текущего уровня до конца 2023 года. В целом, национальная валюта и акции Китая существенно изменили свои позиции на фоне роста оптимизма относительно возобновления активности в стране и отказа от политики нулевой терпимости к коронавирусу. Например, уже зафиксировали следующие данные:

Юань продемонстрировал лучшие результаты за два месяца с 1994 года ;

; В то время как Индекса MSCI China восстановил 49% от масштабного обрушения в октябре.

С другой стороны в Citigroup считают, что помехой для укрепления юаня станет рост импорта и оттока резидентов. В Morgan Stanley убеждены, что мир все еще недооценивает долгосрочные последствия открытия Китая после почти 3 лет суровых карантинов и вероятность достаточно сильного циклического восстановления даже несмотря на остающиеся вызовы.

Несмотря на возобновление мобильности и развлечений в Китае, все еще недооценивают ряд факторов. Среди них:

Более эффективные деловые коммуникации и координация цепочек снабжения;

Уменьшение неопределенности в инвестициях и более плавная реализация планов государственных капитальных расходов.

Специалисты по Morgan Stanley прогнозируют, что ВВП Китая, который является второй экономикой мира, составит в 2023 году 5,7%, хотя консенсус-прогноз предполагает рост на уровне 4,8%.