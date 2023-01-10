У Morgan Stanley вирішили зберегти рейтинг китайських цінних паперів вище середнього, а також підвищили ціль на кінець поточного року для Індексу MSCI China з 70 до 80 пунктів на тлі більш оптимістичних настроїв стосовно динаміки на ринку.

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Експерти прогнозують бум китайських активів у 2023 році

Відтак очікують, що цей показник додасть, щонайменше, 13% протягом цього року від рівня, який зафіксували на момент закриття ринку 9 січня, додає видання Bloomberg.

Тобто китайські акції мають усі шанси продемонструвати найкращий результат у світу у річному розрахунку. Схожу позицію щодо китайських активів трохи раніше оприлюднили експерти з Goldman Sachs.

Крім того, очікують, що юань до кінця року зміцнить свої позиції на 1,8% щодо долара США від поточного рівня до кінця 2023 року. Загалом національна валюта та акції Китаї суттєво змінили свої позиції на тлі зростання оптимізму відносно відновлення активності у країні та відмови від політики нульової терпимості до коронавірусу. Для прикладу, уже зафіксували такі дані:

Юань продемонстрував найкращі результати за два місяці з 1994 року ;

; Тоді як Індексу MSCI China відновив 49% від масштабного обвалу у жовтні.

З іншої сторони у Citigroup вважають, що на заваді зростанню юаня стане зростання імпорту та відтоку резидентів. У Morgan Stanley переконані, що світ все ще недооцінює довгострокові наслідки відкриття Китаю після майже 3 років суворих карантинів та ймовірність досить сильного циклічного відновлення навіть попри виклики, які залишаються.

Попри відновлення мобільності та офлайн розваг у Китаї, все ще недооцінюють низку факторів. Серед них:

Ефективніші ділові комунікації та координація ланцюжків постачання;

Зменшення невизначеності в інвестиціях і більш плавна реалізація планів державних капітальних витрат.

Фахівці з Morgan Stanley прогнозують, що ВВП Китаю, який є другою економікою світу, складе у 2023 році 5,7%, хоча консенсус-прогноз передбачає зростання на рівні 4,8%.