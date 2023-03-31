Последние изменения на рынке

В пятницу, 31 марта 2023 года, Индекс доллара США вырос на 0,24% к 102,39, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,05 – 102,49.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Что влияет на доллар США

Несмотря на то, что доллар демонстрирует позитивную динамику на рынке, но за квартал валюта зафиксировала спад на уровне 1,3%. Такой результат фиксируют второй квартал подряд.

Дело в том, что инвесторы полагают, что агрессивная монетарная политика Федерального резерва уже близка к своему пиковому значению. Следовательно, они прогнозируют, что преимущества доллара США по уровню доходности становятся все меньше.

Кроме того, в середине марта доллар получил незначительный толчок из-за банкопада в США. Однако сейчас волнение, всколыхнувшее мировые финансовые рынки, также спадает, информирует CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Официальная валюта Еврозоны – евро – выросла во время последней торговой сессии в марте на 0,5%. Британский фунт зафиксировал рост на уровне 0,1%, а также ожидает, что за квартал он прибавит 2,5%. Инвесторы считают, что ситуация с инфляцией в Великобритании потребует дополнительных шагов с повышением ставок.