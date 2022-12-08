Аналитик прогнозирует обвал биткоина на 70% и назвал его справедливую цену

Глава брокерской компании Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф прогнозирует мощный обвал известнейшей цифровой монеты в мире. Речь идет о биткоине.

Питер Шифф, который является одним из самых известных критиков криптовалюты и поклонником золота, считает, что стоимость биткоина все еще завышена. Более того, он убежден, что курс цифровой монеты должен упасть ниже отметки в 10 тысяч долларов.

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Опасный прогноз для биткоина

По словам Питера Шиффа, справедливая цена для криптовалюты – это 5 тысяч долларов. С другой стороны, это очень опасный уровень для биткоина. Однако аналитик заявил, что монета может потерять еще 70% от своей текущей стоимости на рынке

Аналитикииз компании Heraeus Precious Metals полагают, что в 2023 году стоимость золота будет колебаться от 1620 до 1920 долларов за тройскую унцию . При этом цена котировок на золото в евро может пересечь свой исторический максимум в следующем году.

Он добавил, что обвал биткоина от пиковых почти 69 тысяч долларов за монету до 15 тысяч долларов не говорит о том, что курс монеты достиг своего дна. Согласно его прогнозу, дальнейшее обесценивание биткоина – это закономерность, к которой рынок криптовалют должен подготовиться уже в обозримом будущем.

Добавим, что Шифф не единственный, кто ожидает серьезного обвала биткоина. Это мнение также разделяют аналитики финансового конгломерата Standard Chartered. Они считают, что в 2023 году эта цифровая монета может упасть в цене до 5 тысяч долларов, что приведет к обесцениванию других криптовалют.

На момент создания этого материала, курс биткоина остановился на уровне 16 825 долларов за монету, согласно данным CoinDesk. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 323,51 миллиарда долларов. С начала года монета подешевела на 63,61%.