Эксперты немецкой трейдинговой компании Heraeus Precious Metals считают, что в 2023 году ценовой диапазон золота на рынке будет достаточно широким.

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Они также добавляют, что котировки драгоценного металла в евро могут достичь рекордных показателей при ослаблении инфляционного давления.

Прогноз для золота в 2023 году

По мнению аналитиков из компании Heraeus Precious Metals, в следующем году стоимость золота будет колебаться от 1620 до 1920 долларов за тройскую унцию. Этот прогноз они сделали с учетом текущей ситуации в мире. Среди них:

Мощная инфляция;

Прогнозы относительно вероятного начала рецессии;

Полномасштабная война России против Украины.

Что такое рецессия Это фаза цикла экономики, когда фиксируются понижения экономической активности. В частности, речь идет о спаде объемов производства и уменьшении издержек со стороны потребителей.

При этом цена котировок на золото в евро может пересечь свой исторический максимум в 2023 году. Ключевое условие развития такого сценария – положительная реакция рынков на вероятное изменение монетарной политики в США, где центробанк агрессивно поднимает ставку для борьбы с инфляцией. Добавим, что рекордную стоимость золота в этом году зафиксировали на уровне и 1870 евро за унцию.

Последние изменения на рынке

На момент создания этого материала стоимость золота на рынке колеблется на уровне 1773 долларов за унцию, по данным GoldPrice. На динамику драгметалла снова влияет доллар США.

Все из-за последних данных по американскому сектору услуг. Новые цифры могут привести к тому, что Федеральный резерв будет проводить свою актуальную монетарную политику дольше, чтобы снизить уровень спроса, информирует Trading Economics.