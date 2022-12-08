Аналітик прогнозує обвал біткойна на 70% та назвав його справедливу ціну

Глава брокерської компанії Euro Pacific Capital Inc. Пітер Шифф прогнозує потужний обвал найвідомішої цифрової монети у світі. Йдеться про біткойн.

Пітер Шифф, який є одним із найвідоміших критиків криптовалюти та прихильником золота, вважає, що вартість біткойна все ще завищена. Ба більше, він переконаний, що курс цифрової монети має впасти нижче позначки у 10 тисяч доларів.

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Небезпечний прогноз для біткойна

За словами Пітера Шиффа, справедлива ціна для криптовалюти – це 5 тисяч доларів. З іншої сторони, це дуже небезпечний рівень для біткойна. Проте аналітик заявив, що монета може втратити ще 70% від своєї поточної вартості на ринку.

Аналітикиз компанії Heraeus Precious Metals вважають, що у 2023 році вартість золота буде коливатися від 1620 до 1920 доларів за тройську унцію . При цьому ціна котирувань на золото у євро можуть перетнути свій історичний максимум у наступному році.

Він додав, що обвал біткойна від пікових майже 69 тисяч доларів за монету до 15 тисяч доларів не свідчить про те, що курс монети досягнув свого дна. Натомість згідно з його прогнозом, подальше знецінення біткойна – це закономірність, до якої ринок криптовалют має підготуватися уже в осяжному майбутньому.

Додамо, що Шифф не єдиний, хто очікує серйозного обвалу біткойна. Цю думку також розділяють аналітики фінансового конгломерату Standard Chartered. Вони вважають, що у 2023 році ця цифрова монета може впасти в ціні до 5 тисяч доларів, що призведе до знецінення інших криптовалют.

На момент створення цього матеріалу, курс біткойна зупинився на рівні 16 825 доларів за монету, згідно з даними CoinDesk. Ринкова капіталізація криптовалюти становить 323,51 мільярда доларів. З початку року монета подешевшала на 63,61%.