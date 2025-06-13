Прогноз цен на нефть на 2025 год
Эксперты в JP Morgan сохранили текущий прогноз цен на нефть, уменьшив влияние геополитических факторов на рынок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В топовом банке США ожидают, что в 2025 – 2026 годах цены на нефть будут колебаться на уровне 60 долларов за баррель. В то же время специалисты добавили, некоторые сценарии могут спровоцировать стремительное подорожание нефти. В частности, говорится о том, что цены на нефть могут вырасти вдвое выше.
В банке учитывать такие факторы влияния:
- Решение США вывести свой персонал с Ближнего Востока. Мол, регион "может быть опасным местом".
- Кроме того, Трамп заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие.
- Тогда как Иран заявил, что его ядерная деятельность является мирной.
Цены на нефть уже по крайней мере частично учитывают премия за геополитический риск. Стоит добавить, что в JP Morgan сделали заявление о ценах на нефть и прогноз на 2025 год до атак Израиля на Иран. Напомним, что цены на нефть подорожали более чем на 9% после ударов по Ирану.