Прогноз цен на нефть на 2025 год

Эксперты в JP Morgan сохранили текущий прогноз цен на нефть, уменьшив влияние геополитических факторов на рынок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В топовом банке США ожидают, что в 2025 – 2026 годах цены на нефть будут колебаться на уровне 60 долларов за баррель. В то же время специалисты добавили, некоторые сценарии могут спровоцировать стремительное подорожание нефти. В частности, говорится о том, что цены на нефть могут вырасти вдвое выше.

В банке учитывать такие факторы влияния:

Решение США вывести свой персонал с Ближнего Востока. Мол, регион "может быть опасным местом".

Кроме того, Трамп заявил, что США не позволят Ирану иметь ядерное оружие.

Тогда как Иран заявил, что его ядерная деятельность является мирной.

Цены на нефть уже по крайней мере частично учитывают премия за геополитический риск. Стоит добавить, что в JP Morgan сделали заявление о ценах на нефть и прогноз на 2025 год до атак Израиля на Иран. Напомним, что цены на нефть подорожали более чем на 9% после ударов по Ирану.