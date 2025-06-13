Прогноз цін на нафту на 2025 рік

Експерти в JP Morgan зберегли поточний прогноз цін на нафту, зменшивши вплив геополітичних факторів на ринок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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У топовому банку США очікують, що у 2025 – 2026 роках ціни на нафту будуть коливатися на рівні 60 доларів за барель. Водночас фахівці додали, деякі сценарії можуть спровокувати стрімке здорожчання нафти. Зокрема, йдеться про те, що ціни на нафту можуть зрости вдвічі вище.

У банку враховувати такі фактори впливу:

Рішення США вивести свій персонал з Близького Сходу. Мовляв, регіон "може бути небезпечним місцем".

Крім того, Трамп заявив, що США не дозволять Ірану мати ядерну зброю.

Тоді як Іран заявив, що його ядерна діяльність є мирною.

Ціни на нафту уже принаймні частково враховують премія за геополітичний ризик. Варто додати, що у JP Morgan зробили заяву про ціни на нафту та прогноз на 2025 рік до атак Ізраїлю на Іран. Нагадаємо, що ціни на нафту подорожчали на понад 9% після ударів по Ірану.