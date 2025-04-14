У Трампа сделали громкое заявление о ценах на важные ресурсы

Министр энергетики в США Крис Райт сделал важное заявление о ценах на энергоносители. Чиновник сообщил об этом во время визита в Саудовскую Аравию.

У Трампа прогнозируют снижение цен на энергоносители

Министр энергетики Крис Райт заявил, что цены на энергоносители во время второго президентского срока Дональда Трампа будут ниже, чем были при президентстве Джо Байдена. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В то же время чиновник отказался во время брифинга в Эр-Рияде, что в Саудовской Аравии, указывать конкретные ценовые ориентиры. Напомним, что у администрации Байдена были достаточно сложные отношения с саудитами.

Важно! Одна из главных причин – это отказ Саудовской Аравии увеличить объемы добычи нефти и снизить цены для борьбы с инфляцией. Цены на нефть в 2017 – 2021 годах в среднем торговались на уровне 83 долларов за баррель.

Крис Райт отказался комментировать текущую ситуацию с ценами на рынке, как и давать прогнозы. По состоянию на 14 апреля цены на нефть растут, тогда как прошлую неделю эталонные бренды нефти зафиксировали существенный спад. Однако он заявил, если снизить барьеры для инвестиций, развивать инфраструктуру, то поставки энергоносителей будет дешевле.