Цены на нефть: будет ли летом расти стоимость летом

Еще осенью 2024 года эксперты прогнозировали, что цены на нефть в 2025 году могут снизиться. Причиной спада называли увеличение объемов добычи в ОПЕК+ и других странах. Ожидалось, что цена на марку нефти Brent будет на уровне 70 долларов за баррель. На сегодня прогноз о снижении цены на нефть стал реальностью, однако цены упали еще ниже, чем ожидалось.

Будет ли дорожать нефть летом

В апреле 2025 года Минэнерго США опубликовало прогноз, в котором цену на нефть марки Brent на 2025 год снизили с 74,22 доллара до 67,87 доллара за баррель, передает 24 Канал. В то же время прогноз на 2026 год снизили с 68,47 доллара до 61,48 доллара за баррель.

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В Управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США предполагают, что во втором квартале (с апреля по июнь – 24 Канал) начнут расти коммерческие запасы нефти "раньше, чем ожидалось". Это произойдет из-за наращивания добычи ОПЕК+ и снижения прогноза по спросу на нефть.

В то же время в Goldman Sachs также ожидают, что нефть будет дешеветь до конца этого года. Таким образом, до конца 2025 года нефтяные марки Brent и WTI будут колебаться в цене на уровне 63 доллара и 59 долларов за баррель.

А в 2026 году цены могут упасть до 58 долларов и 55 долларов за баррель соответственно.

Какая цена на нефть сейчас

По информации от The Wall Street Journal и Tradingeconomics.com, цены на нефть эталонных марок на 9 мая 2025 года составляют: