Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, заметив, что Россия больше не является лидером по поставкам нефти на китайский рынок. Объяснение для этого назвать трудно.

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Китай отказывается от российской нефти

"Это непостижимый факт, который пока никто не рискует объяснять. Почему-то Китай начал активнее покупать нефть в Малайзии, Саудовской Аравии. Поставки из этих двух стран уже сравнялись с российскими", – отметил экономический обозреватель.

Можно предположить, что это спланированная акция со стороны Пекина, который хочет дистанцироваться от зависимости в российской нефти. Сложно сказать, почему так произошло, но это факт. Возможно, это сигнал России, чтобы та не заигрывала с Трампом. Потому что в противном случае поставки могут сократиться еще больше.

Все не так однозначно и мы не понимаем, насколько Китай разочарован из-за сближения Москвы и Вашингтона. Но переговорный процесс продолжается. Я не верю, что Китай и США не урегулируют этот вопрос,

– добавил Вячеслав Ширяев.

Обе страны не могут оставить все в столь "горячей фазе". Более того, пошлины на товары друг друга только растут. Фактически они свидетельствуют о запрете импорта из Китая в Америку.

Однако переговорный процесс рано или поздно начнется. Страны будут вынуждены сближать позиции, отменять пошлины в некоторых секторах, договариваться о квотах, отменять санкции на определенные товары. Поэтому не стоит считать, что Китай неуязвим к пошлинам. Это является серьезной угрозой для страны.

Напомним, Дональд Трамп ввел беспрецедентные пошлины на китайские товары. Речь идет о 145%. В Пекине заявили, что готовы обсудить ситуацию. Там отметили, что таможенные переговоры на условиях давления и шантажа не сработают.