Рекордный спрос на золото в Китае

Инвесторы из Китая активно скупают золото. Они инвестируют рекордные суммы в драгоценный металл на фоне торговой войны, которую начал Дональд Трамп, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Обратите внимание Худший результат за более чем 50 лет: как первые 100 дней Трампа на посту стали ужасом для биржи

Инвесторы опасаются не только таможенной политики президента США, но и ее последствий. Прежде всего речь идет о потенциальной рецессии и росте инфляции в США. На этом фоне китайские инвесторы золота на 7,4 миллиарда долларов, установив новый рекорд на рынке. Напомним, что Китай входит в 10 стран с наибольшими запасами золота в мире.

Важно! Премия на золото в Китае временно достигла 100 долларов за унцию выше цены на международном рынке. Это еще одно доказательство бешеного спроса на драгоценный металл во второй экономике мира.

Напомним, что золото стремительно растет в цене с начала года. Для примера, на прошлой неделе цена золота установила новый исторический максимум, достигнув 3500 долларов за тройскую унцию, но затем снова опустились ниже 3300 долларов за унцию. Тогда как фьючерсы на драгоценный металл с января подорожали на почти 25%, по данным MarketWatch.