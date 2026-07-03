Нефть может существенно подешеветь – какой будет цена за баррель к концу года

Мировой нефтяной рынок постепенно возвращается к привычному режиму после прекращения огня на Ближнем Востоке. Возобновление поставок через Ормузский пролив уже привело к стремительному падению цен, однако это может быть лишь началом более длительной тенденции к удешевлению сырья.

Какой будет цена на нефть в ближайшее время

Например, мировой эталон Brent во втором квартале 2026 года уже потерял около 30% стоимости, полностью нивелировав весь рост, зафиксированный во время эскалации. Теперь аналитики предположили дальнейшее развитие событий, передает Bloomberg.

Смотрите также Нефть уже не будет стоить 100 долларов: вернется ли мировой рынок к прежним показателям

В частности, в Citigroup считают, что к концу года Brent может подешеветь до 65 – 60 долларов за баррель.

Среди основных предпосылок называют нормализацию судоходства по ключевому маршруту, ослабление спроса со стороны Китая, ослабление физического рынка и более медленное, чем ожидалось, сокращение запасов сырья.

Обратите внимание! В пятницу, 3 июля, эталонная марка торговалась по 71,92 доллара за баррель, тогда как показатель ниже 60 долларов за баррель в последний раз фиксировался еще в январе.

Кроме того, в ближайшее время мировой нефтяной рынок может столкнуться с избытком предложения. О таком сценарии уже предупредили в Goldman Sachs, а в Morgan Stanley за последние недели дважды снизили прогноз по ценам, сославшись на риск профицита.

Заключили ли США и Иран окончательное соглашение

Напомним, что окончательного соглашения между сторонами нет. Пока они договорились лишь о меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает приостановку боевых действий, в то время как консультации с целью долгосрочного урегулирования ситуации продолжаются.

Однако это не мешает аналитикам ожидать полноценного перемирия в течение следующих месяцев. Вероятно, для США и стран Ближнего Востока деэскалация выгоднее, чем возвращение к конфликту.