Благодаря двум вирусным видео в TikTok продажи компании взлетели на 600%. Основательницы бренда Кристин Чан и Сара Ли смогли развить эту волну и существенно увеличить выручку компании.

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Миллионы долларов благодаря силе соцсетей

В августе 2021 года Glow Recipe запустился в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Достаточно быстро бренд средств по уходу за кожей стал лидером продаж в Sephora Middle East. Осенью компания впервые заручилась поддержкой инвестиционной компании. В 2020 году, разгар пандемии, объемы продаж Glow Recipe оценили в 60 миллионов долларов, однако 2021 год бренду удалось завершить с выручкой от продаж на уровне 100 миллионов долларов.

Что известно об истории Glow Recipe Кристин Чан и Сара Ли создали бренд Glow Recipe в 2014 году. Они вложили в стартап 50 тысяч долларов из собственных сбережений. Раньше они работали в L'Oréal. Бренд развивался в условиях жесткой экономии до 2021 года. В прошлом году Glow Recipe привлекла инвестиции от North Castle Partners.

Однако настоящее безумие началось, когда блогер Стефани Валентайн, также известная как Glamzilla, опубликовала в TikTok видео о том, как она ухаживает за кожей. Позже похожий ролик обнародовала и Микайла Ногейра. Они обе рассказали о Glow Recipe. Это бесплатные видео с органическим трафиком. В декабре пост Glamzilla просмотрели более 1,9 миллиона человек, тогда как второй ролик "залетел" на 16 миллионов просмотров.

Если косметический бренд становится вирусным в TikTok, это сразу ведет к безумным продажам,

– прокомментировала эту ситуацию Сара Ли.

Компания Glow Recipe использовала силу TikTok/Getty Images

Для бренда это походило на Рождество в марте. На той неделе продажи с сайта приравнялись к показателям Черной пятницы или киберпонедельника вместе. К тому же, 84% заказов поступали от новых клиентов. Значительный прирост был зафиксирован и у международных партнеров бренда. В частности, речь идет о:

Sephora,

Mecca,

Cult Beauty.