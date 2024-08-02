Проверьте свои карманы: за какую монету можно получить 4 500 гривен

Украинцы могут получить значительный доход благодаря монете номиналом в 2 копейки. Некоторые из них высоко ценятся коллекционерами, поэтому они готовы заплатить за них тысячи гривен.

Какие монеты номиналом 2 копейки стоят немало

Так, монету 1994 года разновидности 2(10 к.) АА можно продать по цене от 4 500 гривен. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

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При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка",

– объясняют специалисты.

Монета 1994 года / Фото – "Монетки-ягодки"

Также немалые средства можно получить 2 копейки 1996 года, потому что они были из нержавеющей стали.

2 копейки 1996 года – монета, которая входила в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тысяч экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не позволил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 года встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении,

– рассказывают нумизматы.

Монета 1996 года / Фото – "Монетки-ягодки"

А вот уже за 2 копейки 2003 года можно получить от 1 800 до 5 000 гривен. Нумизматы объясняют: такие монеты являются редкими – их чеканили небольшим тиражом для годового набора НБУ.

Монета 2003 года / Фото – "Монетки-ягодки"