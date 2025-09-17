Некоторые монеты номиналом в одну гривну значительно дороже, чем их владельцы представляют. Дело в том, что такие средства имеют свои особенности.

Какую монету можно продать за большие деньги?

В частности они очень интересуют коллекционеров, пишет 24 Канал со ссылкой на специалистов ресурса "Монеты-ягодки".

Например, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить немалые средства. Сумма составляет от 10 000 до 20 000 гривен.

Фото 1 гривна 1992 года 1.1ААг

Однако цена может меняться в зависимости от разновидности штампа и состояния монеты. Так цены на монету 1.1ААг могут вырасти, если она имеет гладкий гурт. Тогда за нее могут заплатить до 37 000 гривен.

Что известно о гривне 1992 года? 1 гривна 1992 года – пробная монета. Ее чеканили при настройке оборудования. Первые гривны были без оптовой надписи, а точный тираж неизвестен. Кроме того, в обращение они официально не вводились. Известно лишь несколько экземпляров монеты, они находятся в частных коллекциях нумизматов. А те гривны 1992 года, которые выставляют на продажу обычно из частных коллекций.

На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это из-за того, что сначала не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей,

– объяснили эксперты.

Отмечается, что на аукционе Violity монету 1 гривен 1992 года с гладким гуртом продают от 12 000 до 30 000 гривен. Однако были случаи, когда стоимость монеты доходила до 37 000 грн.

Обратите внимание! В Украине редкие монеты 1 гривны 1992 года продают на аукционах Виолити, New Auction, форум "Монеты ИТК".

