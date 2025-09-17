Деякі монети номіналом в одну гривню є значно дорожчими, ніж їхні власники уявляють. Річ у тім, що такі кошти мають свої особливості.

Яку монету можна продати за великі гроші?

Зокрема вони дуже цікавлять колекціонерів, пише 24 Канал з посиланням на фахівців ресурсу "Монети-ягідки".

Наприклад, за екземпляр 1992 року різновиду 1.1ААг можуть заплатити чималі кошти. Сума становить від 10 000 до 20 000 гривень.

Фото 1 гривня 1992 року 1.1ААг

Однак ціна може змінюватися залежно від різновиду штампа та стану монети. Так ціни на монету 1.1ААг можуть зрости, якщо вона має гладкий гурт. Тоді за неї можуть заплатити до 37 000 гривень.

Що відомо про гривню 1992 року? 1 гривня 1992 року – пробна монета. Її карбували при налаштуванні обладнання. Перші гривні були без гуртового напису, а точний тираж невідомий. Крім того, в обіг вони офіційно не вводились. Відомо лише декілька екземплярів монети, вони знаходяться в приватних колекціях нумізматів. А ті гривні 1992 року, які виставляють на продаж зазвичай із приватних колекцій.

На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів,

– пояснили експерти.

Наголошується, що на аукціоні Violity монету 1 гривень 1992 року з гладким гуртом продають від 12 000 до 30 000 гривень. Проте були випадки коли вартість монети доходила до 37 000 грн.

Зверніть увагу! В Україні рідкісні монети 1 гривні 1992 року продають на аукціонах Віоліті, New Auction, форум "Монети ІТК".

За які ще гривні можуть заплатити гроші?