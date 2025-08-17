Некоторые украинские копейки можно продать за довольно большие деньги. В частности, речь идет о старых монетах номиналом "1 гривна".

Какую монету можно продать за минимум 10 тысяч гривен?

Монету "1 гривна" 1992 года разновидности 1.1ААг можно продать за сумму от 12 до 37 тысяч гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Монеты-ягодки".

Читайте также Развенчиваем мифы: что на самом деле означает треугольник на долларе

Обратите внимание! Эта монета отличается гладким гуртом, без надписи.

На монетах номиналом 1 гривна 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это из-за того, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей,

– говорят специалисты.



Какую украинскую монету можно продать за минимум 20 тысяч гривен / Скриншот с "Монеты-ягодки"

От 15 до 20 тысяч гривен можно продать монету "1 гривна" разновидности 1.1АА1, при условии, что там указан год:

1992;

1994;

1995.

Пробные гривны чеканили английскими пуансонами с датой 1992, поэтому получилось что на поле монеты указана дата 1992, а на гурте – 1994 или 1995,

– отмечали специалисты.



Какую монету можно продать за 500 долларов / Скриншот с "Монеты-ягодки"

Обратите внимание! Дата на такой монете должна быть разделена 3 точками с обеих сторон.