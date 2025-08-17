Деякі українські копійки можна продати за доволі великі гроші. Зокрема, йдеться про старі монети номіналом "1 гривня".

Яку монету можна продати за мінімум 10 тисяч гривень?

Монету "1 гривня" 1992 року різновиду 1.1ААг можна продати за суму від 12 до 37 тисяч гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Монети-ягідки".

Зверніть увагу! Ця монета відрізняється гладким гуртом, без напису.

На монетах номіналом 1 гривня 1992 року не було написів на гурті, тобто гурт гладкий. Все це через те, що спочатку не існувало інструментів для нанесення гуртового напису. Пізніше спеціалісти монетного двору експериментували з нанесенням написів,

– кажуть фахівці.



Яку українську монету можна продати за мінімум 20 тисяч гривень / Скриншот з "Монети-ягідки"

Від 15 до 20 тисяч гривень можна продати монету "1 гривня" різновиду 1.1АА1, за умови, що там вказано рік:

1992;

1994;

1995.

Пробні гривні карбували англійськими пуансонами з датою 1992, тому вийшло що на полі монети вказана дата 1992, а на гурті – 1994 або 1995,

– зазначали спеціалісти.



Яку монету можна продати за 500 доларів / Скриншот з "Монети-ягідки"

Зауважте! Дата на такій монеті має бути розділена 3 крапками з обох боків.