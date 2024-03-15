Сделка на более 500 миллионов: когда миллиардер из Франции сможет выкупить lifecell

Ситуация вокруг продажи мобильного оператора lifecell получила новое развитие. Стороны назвали предварительные сроки закрытия сделки.

О намерении приобрести украинского мобильного оператора lifecell и еще два украинских актива турецкой Turkcell еще 3 месяца назад заявил французский миллиардер Ксавье Ньель. Он готов заплатить 525 миллионов долларов. Однако Антимонопольный комитет (АМКУ) пока не согласовал соответствующее разрешение.

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Почему сделка о продаже lifecell "на паузе"

Решение Антимонопольного комитета было продиктовано наличием подсанкционных лиц в структуре собственности украинской компании. Речь идет о российских бизнесменах Михаиле Фридмане и Андрее Косогове.

Отмечают, что сделку с французским миллиардером удастся закрыть только после того, как Украина проведет национализации пакета акций компании, которым опосредованно владеют вышеупомянутые лица.

Напомним, что летом 2023 года государство национализировало "Сенс Банк". Главными бенефициарами были олигархи, против которых СНБО ввел санкции: Андрей Косогов (40,96% акциями банка), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%).

Какой план в украинской власти

Ксавье Ньель является владельцем крупнейшего во Франции интернет-провайдера и мобильного оператора Iliad. Инвестор и бизнесмен также владеет бизнесом, который связан с телекоммуникациями, в Монако, Ирландии, Швейцарии и Польше. На момент создания этого материала, Forbes оценивает его капитал почти в 10 миллиардов долларов.

Анонимный представитель Офиса президента заявил, что сделка по продаже компании lifecell "будет на 100%". В частности, он отметил, что речь идет о пол миллиарда долларов во время полномасштабной войны и французского инвестора.

Согласно информации от источников Forbes, в Офисе президента, партии "Слуга народа" и Кабмине уверены, что процесс на проведение сделки "получит" зеленый свет после взыскания доли россиян в государственную собственность. Вероятно, эту операцию могут провести в апреле – мае.

В то же время генеральный директор lifecell Исмет Языджи заявил, что сделку о продаже мобильного оператора реально завершить до конца 2024 года. По его словам, есть надежда, что все вопросы удастся решить в течение апреля –сентября.