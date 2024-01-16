Худшее начало года для китайских акций: почему иностранцы продают их

Китайская экономика потеряла свои устойчивые позиции с начала пандемии COVID-19. Сейчас, несмотря на незначительные улучшения, экономические показатели все равно остаются низкими.

Что происходит с китайскими акциями

За первые недели 2024 года китайские акции продали на 7,9 миллиарда юаней (в соответствии с нынешним курсом это 1,1 миллиарда долларов). Это самый плохой показатель с начала 2019 года.

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В самом Китае январь стал уже 6 месяцем активной утечки капитала. Иностранные инвесторы хоть и продолжают покупать китайские акции, однако учитывают ослабление и слабое восстановление экономики КНР.

Следует заметить и то, что дефляционное давление в Китае продолжается. На ситуацию влияет и общегосударственная политика КНР.

Как изменился инвестиционный рынок Китая

В начале 2023 года иностранцы активно вкладывали средства в китайские акции. В августе этот пиковый показатель составил 33 миллиарда долларов. Однако впоследствии они упали на 90%. В декабре это значение было уже 4,3 миллиарда долларов.

Инвесторы массово отказываются от китайских акций по многим причинам, в том числе из-за того, что руководство страны не занимается стимулированием экономики. Волна продажи активов от международных инвесторов началась после пропуска выплат облигаций застройщиком Country Garden. Этот случай продемонстрировал кризисную ситуацию в сфере недвижимости Китая.

Определенная часть инвестиционного рынка находится под влиянием китайских властей. Важно понимать, что сравнивать показатели роста акций Китая необходимо не с прошлогодними, а с теми, что были до пандемии COVID-19.