Что происходит с китайскими акциями
За первые недели 2024 года китайские акции продали на 7,9 миллиарда юаней (в соответствии с нынешним курсом это 1,1 миллиарда долларов). Это самый плохой показатель с начала 2019 года.
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В самом Китае январь стал уже 6 месяцем активной утечки капитала. Иностранные инвесторы хоть и продолжают покупать китайские акции, однако учитывают ослабление и слабое восстановление экономики КНР.
Следует заметить и то, что дефляционное давление в Китае продолжается. На ситуацию влияет и общегосударственная политика КНР.
Как изменился инвестиционный рынок Китая
Инвесторы массово отказываются от китайских акций по многим причинам, в том числе из-за того, что руководство страны не занимается стимулированием экономики. Волна продажи активов от международных инвесторов началась после пропуска выплат облигаций застройщиком Country Garden. Этот случай продемонстрировал кризисную ситуацию в сфере недвижимости Китая.
Определенная часть инвестиционного рынка находится под влиянием китайских властей. Важно понимать, что сравнивать показатели роста акций Китая необходимо не с прошлогодними, а с теми, что были до пандемии COVID-19.